أمير القصيم: توطين المولات “نواة” لتوطين مجالات أخرى

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه بالمنطقة ، أن مشروع توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” نواة لإطلاق توطين مشاريع أخرى ، مؤكداً على البدء في دراسة توطين مجالات جديدة تخدم شباب وفتيات المنطقة في مختلف المجالات بالمهن المتاحة التي تهيمن عليها الوافدة ، موضحاً أن البرنامج يستهدف توطين القطاعات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد متطلبات السوق من المهن لتوطينها حسب معطيات سوق العمل ، مشيداً سموه بما حققه توطين المولات من إيجاد 4000 وظيفة في المولات بالمنطقة .

ونوه سمو أمير منطقة القصيم باهتمام وحرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بتوطين الوظائف كهدف استراتيجي تسعى لتحقيقه لإيجاد فرص العمل للشباب والفتيات ، من خلال إيجاد برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه الذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات ، وسط الدعم السخي الذي تقدمه الدولة للبرامج المتميزة التي تستحدثها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المجال ، , مبيناً بأن النجاح تحقق بالجهد الجماعي والوطن يفتخر بأبنائه وبجهودهم وأن هذا الإنجاز يسجل لعموم المنطقة وهو مضرب مثل بتحقيق القصيم هذا الإنجاز الوطني الأول من نوعة , مبيناً بأننا لن نتوقف عن التوطين وماتحقق ليس بطموحنا بل هو البداية التي ستنعكس على زرق الوطن لأبنائه وبناته , مؤكداً أن توطين الوظائف إحدى التوجهات الرئيسة لإستراتيجية إمارة المنطقة وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ، التي تولي التوطين أهمية بالغة لإدراكها التام بأن يستفيد أبناء الوطن من فرص العمل ، ووعيها التام بأن يدار الوطن بأيدي أبنائه وبناته من المواطنين ، لافتاً إلى أن إيجاد برنامج التوطين يأتي امتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها الشباب والفتيات من الحكومة الرشيدة.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل عن اعتزازه بتكريم أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين ، ومدراء القطاعات الشريكة التي كان لها دور فعال في توطين وظائف المراكز التجارية المغلقة “المولات” لإيجاد فرص العمل للشباب السعودي وتوظيفهم ، حاثاً سموه أعضاء البرنامج على مضاعفة الجهود لتوطين الوظائف لدى منشآت القطاع الخاص وفق اللوائح والأنظمة وتحيق الأهداف المرجوة منه.

جاء ذلك بعد أن ترأس سمو أمير منطقة القصيم اليوم الخميس بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه بحضور رئيسها وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان وأعضاء اللجنة ، حيث كرم سموه أعضاء اللجنة التنفيذية ، كما أقام سموه مأدبة غداء بقصر سموه العامر بمدينة بريدة احتفاءً بمدراء القطاعات الشريكة لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجَّه وجميع العاملين من كافة الجهات العاملة في توطين المولات نتيجة الجهود التي بذلوها في مجال توطين المولات ، بحضور أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير الشرطة اللواء بدر الطالب ، ومسئولي الجهات ذات العلاقة .