المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين إتحاد القدم شريك في المخالفات والتهم لا توجه إلا بعد أخذ الأقوال

أبدى المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنة الإنضباط سابقاً في الإتحاد السعـودي لكرة القدم خالد البابطين استغـرابه من بيان الإتحاد السعـودي لكرة القدم الذي تضمن توجيه 18 مخالفة للدكتور/ عبدالله البرقان ، عضو مجلس إدارة اتحاد القدم ورئيسلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وإيقاف عضويته مؤقتاً من الإتحاد ، وقال البابطين في حديث خاص لصحيفة المناطق أنا لا أبريء الدكتور البرقان ولكن طالما أن اتحاد القدم وافق في وقت سابق على الإجراءات التي يقوم بها البرقان فهذا يعني أن الإتحاد طرف أساسي في تلك الأخطاء والمخالفات فبيان الإتحاد أظهر للرأي العام براءته وعدم مسؤوليته عن أية أخطاء أو قرارات اتخذت من قبل الدكتور البرقان ، وأضاف المستشار والمحامي القانوني البابطين بأنه لا يجوز توجيه التهم لأي شخص دون أخذ أقواله وهو الأمر الذي لم يشر له بيان الإتحاد واستند في توجيه التهم وشبهة الفساد لرأي طرف واحد فقط حسب البيان الصادر ، وأكد البابطين بأن الإتحاد السعـودي لكرة القدم في بيانه يعـتبر قد شهر بنفسه بموجب هذه المخالفات التي ذكرها في البيان .