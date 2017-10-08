 ضمن فعاليات معرض الكتاب بجامعة الملك خالد.. دورة تدريبية عن كسب الاصدقاء وفق انماطهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ضمن فعاليات معرض الكتاب بجامعة الملك خالد.. دورة تدريبية عن كسب الاصدقاء وفق انماطهم

ضمن فعاليات معرض الكتاب بجامعة الملك خالد.. دورة تدريبية عن كسب الاصدقاء وفق انماطهم
المناطق_عسير

أقيمت دورة تدريبية مجانية بعنوان “كسب الأصدقاء وفق أنماطهم الشخصية” وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب والمعلومات الرابع عشر والذي تنظمه جامعة الملك خالد هذه الأيام تحت شعار “سياحة في كتاب ” بمركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط.

وأوضح مقدم الدورة الدكتور علي مرزوق بأن الهدف منها اكتساب مهارة فن الاتصال وتحليل كيفية التعامل مع الشخصيات المختلفة , واكتشاف أنماط الشخصيات التي تؤثر فيها والتي تؤثر عليك سلبا أو إيجاباً كما تنفي قدرات الفرد في التعامل مع الآخرين وزيادة الثقة بالنفس وتحسن التصرف مع الآخرين مبينا أنه تم استخدام طرق التقديم المختلفة من مناقشة وتدريبات عملية وعروض تقديمية ومقاطع فيديو وألعاب تدريبية .

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