 سفارة المملكة بجاكرتا تُصدر تحذيرًا للسياح السعوديين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة بجاكرتا تُصدر تحذيرًا للسياح السعوديين

سفارة المملكة بجاكرتا تُصدر تحذيرًا للسياح السعوديين
المناطق _ جاكرتا

ناشدت سفارة خام الحرمين الشريفين بإندونيسيا، السياح السعوديين توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات المعارضة.

وقال سفير خادم الحرمين بجاكرتا أسامة محمد الشعيبي، الخميس (12 أكتوبر 2017)، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تحذير للسائح السعودي بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات المعارضة؛ بسبب قيام الجهات الرسمية في بونتشاك بإزالة التعديات على جانبي الطريق”.

وطالب السفير السعوديين بالاتصال على أرقام السفارة 622128094000 وشؤون السعوديين 622129023444، وفي حالة الطوارئ الاتصال على 6281314530502 على مدار الساعة.

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