 العراقي أحمد إبراهيم يعود للاتفاق ويسيتش يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العراقي أحمد إبراهيم يعود للاتفاق ويسيتش يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الباطن

العراقي أحمد إبراهيم يعود للاتفاق ويسيتش يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة الباطن
المناطق_الدمام
كشف المدرب الصربي ميودراغ يسيتش عن استعداد فريقه لمواجهة الباطن المقبلة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، معترفاً بصعوبة منافسه لما يقدمه من مستويات جيده خلال الجولات الماضية.
وأكد يسيتش أن الاتفاق استفاد من فترة التوقف مؤكداً بأنه قام بتصحيح الاخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال المواجهات السابقة.
وقال: “فترة التوقف كانت مهمة فقد عالجت الأخطاء، وتجاوزنا الإحباط، وعودة اللاعبين الدوليين مهمة للفريق”.
من جانبه أكد مهاجم الفريق محمد الكويكبي على صعوبة المواجهة، مستدركاً بالقول: “نحن عازمون على حصد نقاط المباراة ، واناشد الجمهور بالتواجد ومؤازرة الفريق”.
من جهة ثانية انضم المدافع الدولي احمد خلف لتدريبات الفريق بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب العراقي حيث شارك في التدريبات التي طبق فيها يسيتطيع عدداً من الجمل التكتيكية التي سيعتمدها في المباراة.

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