انطلاق فعاليات يوم البيئة العربي بالجبيل الصناعية

دشن سعادة مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس احمد محمد نور الدين حسن أمس الخميس فعاليات يوم البيئة العربي 2017 والتي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة حماية ومراقبة البيئة بمركز المعرفة والأبداع بالجبيل الصناعية وذلك خلال الفترة 12 – 18 أكتوبر 2017م تحت شعار “البيئة والمجتمع”

حيث اكد على أن الهدف الرئيسي لليوم البيئة العربي هو رفع التوعية على مستوى المجتمع والقطاع الحكومي والخاص وذلك بأهمية البيئة من خلال عرض محاور عديدة لمبادرات الحفاظ على البيئة واعادة التدوير النفايات للاستهلاك الأمثل لطاقة وللموارد الطبيعية وعدم اهدارها.

وبين المهندس أحمد محمد نورالدين حسن ان المجتمع جزء من البيئة وهو مؤثر رئيسي في البيئة بتفاعله معها ايجابا باستدامة البيئة وازدهارها وعدم الأضرار بها، أوسلبا بهدرها واستخدام مواردها الطبيعية بأسلوب غير مقتصد.

وأضاف ان العلاقة بين البيئة والمجتمع علاقة وطيدة لابد انها تبنى على الاستفادة من البيئة بما يكفل ويحفظ حق الأجيال القادمة بأن تكون هذه البيئة موجودة ومستدامه لهم.”

عقب ذلك قام مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل بجولة على الأركان المشاركة بالملتقى متمثلة في ركن الطاقة المتجددة ،وإعادة التدوير، والهيئة الملكية والبيئة، والأطفال، وجناح الأفكار البيئية ومسرح أصدقاء البيئة، والاستيديو البيئي، والسينما البيئية، وفاب لاب البيئة، بالإضافة إلى جناح الكائنات الحية. عقب ذلك تم تكريم الشركات الراعية للملتقى.

هذا وسوف تخصص الفترة الصباحية لزيارة المدارس ورياض الاطفال والفترة المسائية للأسرة

الجدير بالذكر أن العالم العربي يحتفل بهذه المناسبة في الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام وذلك تخليداً لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لوزراء ومسؤولي البيئة بالدول العربية في دولة تونس المستضيفة عام 1986م، حيث تم التركيز على أهم القضايا البيئية المشتركة وسبل التعاون لتوحيد الجهود للمحافظة على بيئة الوطن العربي بكافة اشكالها.