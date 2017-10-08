 أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير طريق “الملك سعود” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير طريق “الملك سعود”

أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير طريق “الملك سعود”
المناطق _ جدة

بدات أمانة محافظة جدة اعمال تطوير طريق الملك سعود الواقع في شمال محافظة جدَّة، وذلك بعد انتهاء “اعمال” شركة المياه الوطنية موخرا.
حيث يساهم تطوير هذا الطريق في تحسين الحركة المرورية لسكان وزوار محافظة جدة ويسهل التنقل بين الأجزاء الشرقيَّة والأجزاء الغربيَّة.
ووجه معالي أ.د هاني محمد أبوراس أمين محافظة جدة بعد استلام الموقع بالشروع في تنفيذ اعمال تطوير الطريق الذي يقدر طوله ب ٨ كليو متر وبعرض” ٥٢م ويتضمن ثلاث مسارات لكل اتجاه ويحتوي على جزيرة وسطية بعرض ١٧ م مما يوفر التفافات دورانية آمنه لمستخدمي الطريق اضافةً لتوفير رصيف للمشاه بعرض ٣.٤٠م على جانبي الطريق”
وسيتم تنفيذ أعمال تطوير الطريق مع مراعاة عدم توقف الحركة المرورية حيث يعتبر هذا الطريق الرئيسي لسكان المنطقة والمؤدي لمنتزه ذهبان البحري.

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