أمير القصيم يبارك للعبيدان الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للماهر احمد بن عبدالعزيز العبيدان من جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مدينة بريدة فوزه بالمركز الأول في الفرع الأول بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيرة لعام 1439هـ والمقامة في منطقة مكة المكرمة .

وبين سموه عبر اتصال هاتفي بأن هذا الإنجاز الوطني في حفظ كتاب الله يضاف لما توليه حكومتنا الرشيده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ من رعاية واهتمام بكتاب الله ومن خلال إقامة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وحفظته بالصدور من خلال تشجيع حلقات تحفيظ القرآن وإقامة المسابقات المحلية والدولية ورعاية وتشجيع الحفاظ وتكريمهم , مبيناً بأن هذا مادأبت عليه هذه البلاد العظيمة بقادتها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه , مباركاً سموه للطالب العبيدان ولجميع منسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم والمملكة بصفة عامة متمنياً بأن تدوم أفراح هذا الوطن بالإنجازات .

وبين الشيخ سليمان الربعي رئيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم بأن إنجاز الماهر أحمد العبيدان يضاف لما يجده أبنائنا وبناتنا من عناية يتلقاها حفظة كتاب الله في المملكة من دعم قيادتنا الرشيدة في حفظه وتجويده وتلاوته , مؤكداً بأن المسابقة التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والتي رعاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة بالنيابة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيرة التاسعة والثلاثين في المسجد الحرام وعبر حفل بهيج عكست تكريماً لحملة كتاب الله وحافظيه .