 مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني في لحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 22 محرّم 1439 هجريا, الموافق 12 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني في لحج

مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني في لحج
المناطق _ عدن

اعترض مسلحون اليوم موكب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في محافظة لحج جنوب اليمن ومنعه من الوصول إلى مديرية الصبيحة لحضور حفل افتتاح كلية للمجتمع هناك.
وقال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء اليوم ” إن مجموعة قليلة من مدفوعي الأجر هم من قاموا بهذا العمل وهدفهم تعطيل المشاريع الخدمية في المنطقة”.
وأوضح المحولي أن رئيس الوزراء تجنب الدخول في صدام مع المسلحين وآثار العودة مستكملاً برنامج زيارته الميدانية للمديرية وزيارته للواء الثالث حزم.

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