مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني في لحج

اعترض مسلحون اليوم موكب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في محافظة لحج جنوب اليمن ومنعه من الوصول إلى مديرية الصبيحة لحضور حفل افتتاح كلية للمجتمع هناك.

وقال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مساء اليوم ” إن مجموعة قليلة من مدفوعي الأجر هم من قاموا بهذا العمل وهدفهم تعطيل المشاريع الخدمية في المنطقة”.

وأوضح المحولي أن رئيس الوزراء تجنب الدخول في صدام مع المسلحين وآثار العودة مستكملاً برنامج زيارته الميدانية للمديرية وزيارته للواء الثالث حزم.