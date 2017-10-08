محمد بن عبدالعزيز يوجه بسداد دين فتاة مهدده بالسجن اثر مبلغ مالي

وجه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان ، بسداد مديونية فتاة ابي عريش التي ناشدت سموه الكريم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ان صدر بحقها حكم شرعي بسجن بسبب دين عليها .

ورفع والد الفتاة شكره وتقديره وامتنانه لسموه الكريم على هذه اللفتة الكريمة وتجاوبه الدائم ، وغير المستغرب من سموه .

وفِي التفاصيل فإنه صدر حكم شرعي من المحكمة بسجن الفتاة لعدم سدادها مبلغ مالي يقدر بـ ٤٥ ألف ريال عجزت عن سداده مما اضطرها لمناشدة سمو الأمير الذي وجه بسداده في لفتة حانية من سموه وفقه الله ووجه بسداد عنها دينها وإدخال الفرحة والسرور للفتاه وذويها .