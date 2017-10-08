نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يدشن مقر نادي أحد الرياضي بالمدينة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مقر نادي احد الرياضي بالمدينة والذي تأسس عام 1936 م، وتبلغ مساحتها 72035 متراً مربعاً، المقر يتكون من مكاتب إدارية لإدارة النادي وصالة رياضية وملعب رئيس لكرة القدم مزروع بالعشب الصناعي وفق أحدث المواصفات الدولية يتسع لعدد 5914 متفرجاً، وبه لوحة إلكترونية للنتائج ومقاعد للاعبي الفريقين وغرف اللاعبين والحكام ومنافذ للوجبات السريعة ولبيع التذاكر للجماهير ومواقف سيارات.

كما تشمل منشأة نادي أحد الذي يعد أحد أعرق الأندية الرياضية بالمملكة، صالة رياضية مغطاة تبلغ مساحتها 1632 متراً مربعاً متعددة الاستخدامات لألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة تحيط بها مدرجات للمتفرجين تتسع لعدد 204 مقاعد وغرف للاعبين، بالإضافة إلى صالة أخرى مغطاة للمسبح تبلغ مساحتها 325 متراً مربعاً تتكون من 6 حارات ومدرجات للمتفرجين تتسع لعدد 200 مقعد وغرف للاعبين وغرف سونا وجاكوزي وبيت للشباب.

كذلك تحتوي منشأة نادي أحد على ملاعب خارجية تشمل ملعبي تدريب لكرة القدم ومضمار لألعاب القوى وملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة والتنس الأرضي بالإضافة إلى مبنى للخدمات ومسجد يتسع لعدد 300 مصلٍ لخدمة رواد النادي والأحياء المجاورة له.