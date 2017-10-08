بيان من البرقان عقب إقالته من اتحاد الكرة السعودي

أصدر عبد الله البرقان عضو مجلس اتحاد كرة القدم السعودي، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السابق، بياناً عقب قرار إقالته من اتحاد الكرة السعودي.

وكان اتحاد كرة القدم السعودي قد رفع ملف تجاوزات البرقان إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الذي قام بتحويل القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أثبتت تورطه في الكثير من التجاوزات.

بيان البرقان جاء فيه “تم إبلاغي من قبل زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعليق عضويتي في المجلس لحين اكتمال التحقيقات في بعض الادعاءات إبان ترؤسي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين سابقاً”.

وأضاف “أبديت تفهمي لهذا القرار، بإيمان تام بأنه لا يظلم خادم للوطن في عهد ملك الحزم والعزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.

وتابع “كلي أمل بأن التحقيقات في ظل ترؤس المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للرياضة ستتسم بالنزاهة والمصداقية”.

واختتم “أوجه شكري لجميع من دعم عبد الله بن سليمان البرقان منذ بداية مسيرته الكروية كلاعب وحتى تمثيله مجتمع كرة القدم في مجلس إدارة الاتحاد السعودي سائلا المولى عز وجل أن يدم علينا الأمن والأمان والنعم”.

الدوري السعودي أصبح واحداً من أقوى الدوريات في المنطقة العربية ويشهد منافسة كبيرة في الأعوام الأخيرة، كما أدى ذلك إلى تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب في آخر نسختين.