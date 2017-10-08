الشيوخ الباكستاني يرفض اقتراحا برفع سن الزواج

رفض أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الخميس، اقتراحا لرفع سن الزواج القانوني للنساء من 16 إلى 18 عاما، معتبرين إياه “غير إسلامي”.حسب ما افاد عضو في هذا المجلس وكالة فرانس برس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ محمد جواد عباسي عن حزب الرابطة الإسلامية الحاكم إلى ان مجلس الشيوخ صوت ضد الاقتراح بالاجماع هذا الاسبوع. وقال عباسي “وفقا للأعراف الإسلامية، من المفهوم أن الفتاة تصبح بالغة بين سن ال12 وال16، فكيف بهذه الحالة نستطيع نحن أن نحدد سنا للزواج”.

وزواج القاصرات شائع في بعض المناطق في باكستان المحافظة بشدة، وحيث تكافح النساء منذ عقود لنيل حقوقهن.

وباءت محاولة سابقة لتعديل قانون الزواج العام الفائت بالفشل بعد ان رفضتها هيئة دينية اعتبرت التعديل المقترح نوعاً من “التجديف” وضد تعاليم الإسلام.

وقال مجلس الفكر الإسلامي انه لا يوجد سن محدد للزواج في الشريعة الإسلامية، فأي شخص يمكنه الزواج متي بلغ او بلغت، والبلوغ لا يمكن تحديده بسن محدد. لكن نشطاء حقوقيين انتقدوا القرار بشدة.

وقالت الناشطة هينا جيلاني “ينبغي على أولئك الذين عرقلوا التعديل ان يخجلوا من انفسهم”.

وتابعت ان “تفسيراتهم خاطئة”، مشيرة إلى أن “الأطباء يعارضون بشكل واضح الزواج المبكر للفتيات الصغيرات لأسباب صحية”. وأضافت “سنواجه هذا الفكر المتطرف والأصولي و سنتظاهر”.