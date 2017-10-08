 نيوزيلندي يشتري منزل الفنان بيكاسو القديم في فرنسا بمبلغ 23.9 مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نيوزيلندي يشتري منزل الفنان بيكاسو القديم في فرنسا بمبلغ 23.9 مليون دولار

نيوزيلندي يشتري منزل الفنان بيكاسو القديم في فرنسا بمبلغ 23.9 مليون دولار
المناطق _ فرنسا

تم بيع منزل الفنان الراحل بابلو بيكاسو، الواقع على التلال المطلة على مدينة كان الفرنسية، بمبلغ 2ر20 مليون يورو (9ر23 مليون دولار).

وينحدر المشتري من نيوزيلندا، بحسب المحكمة الواقعة في بلدة جراس التي أشرفت على المزاد القانوني لبيع فيلا (ماس دي نوتر دام دي في) في بلدة موجان.

ووفقا لقائمة أعدتها وكالة العقارات الفاخرة “آر 365″، يقع المنزل على مساحة 1225 مترا مربعا، وبه حمام سباحة وملعب تنس، وقبو لحفظ النبيذ يتسع لـ 5000 زجاجة.

وأقام بيكاسو، وهو أحد أشهر فناني القرن العشرين ومؤسس المدرسة التكعيبية، بالمنزل منذ عام 1961 وحتى وفاته عام 1973 .

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