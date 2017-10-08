خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اطلع فيه – أيده الله – على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي تم في القاهرة.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين، مؤكدًا – رعاه الله – أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، كما أشاد – حفظه الله – بجهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية في الوصول لهذا الإنجاز.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الفلسطيني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وحتى اليوم.