 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني نيوزيلندي يشتري منزل الفنان بيكاسو القديم في فرنسا بمبلغ 23.9 مليون دولار دبي تواصل الارتقاء على مؤشر تقرير المدن الأقوى عالمياً الشيوخ الباكستاني يرفض اقتراحا برفع سن الزواج بيان من البرقان عقب إقالته من اتحاد الكرة السعودي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يدشن مقر نادي أحد الرياضي بالمدينة محمد بن عبدالعزيز يوجه بسداد دين فتاة مهدده بالسجن اثر مبلغ مالي “الزكاة والدخل” توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على الرواتب رسمياً: انفصال مستشفى الملك سلمان التخصصي عن حائل تجمع عُمال فرع المياه بالبكيرية أمام مكتب العمل مُطالبين برواتبهم مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني في لحج أمير القصيم يبارك للعبيدان الفائز بالمركز الأول بجائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني
المناطق _ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، اطلع فيه – أيده الله – على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي تم في القاهرة.
وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني على هذا الاتفاق الذي أثلج صدور العرب والمسلمين، مؤكدًا – رعاه الله – أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها، كما أشاد – حفظه الله – بجهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية في الوصول لهذا الإنجاز.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس الفلسطيني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وحتى اليوم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>