مجلس إدارة الهلال تلغي عضوية موسى الموسى

بعثت إدارة نادي الهلال خطاباً للاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن طلباً بإعادة المبالغ المستحقة لخزينة النادي جراء ماتم إعلانه من مخالفات قامت بها لجنة الاحتراف السابقة ،حيث تم إلزام النادي بدفع مبلغ التعويض عن العرض المقدم من نادي الشعلة بالرغم من عدم وجود عرض رسمي وأبدى مجلس الإدارة سعادته بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مؤكداً وقوفه وأعضاء الشرف البارزين ،مع كل ما يخدم الرياضة السعودية لإيجاد بيئة تنافسية عادلة تسهم في تطوير الكرة السعودية .

هذا واستغرب مجلس إدارة النادي ماظهر من تغريدات لعضو الشرف موسى الموسى ووقوفه مع من تسبب في ضرر النادي اذ أكدت الاحداث ان الهلال ابرز المتضررين علاوة على ان ادارات النادي على مر تاريخه تصدر البيانات و القرارات بشكل رسمي بالتشاور مع أعضاء الشرف، وعلى ذلك قرر المجلس بناء عليه الغاء عضويته الشرفيه الممنوحة له .