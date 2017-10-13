القبض على مواطن عشريني متورط بارتكاب 6 عمليات سلب للعمالة بالدمام

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطن عشريني في حالة غير طبيعية ويقوم باستيقاف العمالة وتفتيشهم بحي الخليج بالدمام ، ومتورط بارتكاب 6 عمليات سلب للعمالة وعثر بحوزته على قارورة يشتبه في أنها مادة مسكرة.

وأوضح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس ٢٢-١-١٤٣٩هـ ورد بلاغ لشرطة مدينة الدمام من أحد المواطنين عن اشتباهه بأحد الأشخاص يقوم باستيقاف العمالة وتفتيشهم بحي الخليج بالدمام ، وعلى الفور تم توجيه دورية أمن للموقع المشار اليه وتمكنت من القبض على المشتبه به وبالتحقق من وضعه تبين أنه مواطن عشريني ووجد بحالة غير طبيعية كما عثر بحوزته على قارورة يشتبه انها مادة مسكرة.

وأضاف أنه من خلال الإجراءات الأولية تبين تورطه بارتكاب ٦ عمليات سلب للعمالة فتم ايقافه وإحالة اوراق قضيته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.