 القبض على ثلاثة جناة سلبوا مقيمين باكستانيين مبالغ مالية واجهزة جوالات بالتهديد بالسلاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثة جناة سلبوا مقيمين باكستانيين مبالغ مالية واجهزة جوالات بالتهديد بالسلاح

القبض على ثلاثة جناة سلبوا مقيمين باكستانيين مبالغ مالية واجهزة جوالات بالتهديد بالسلاح
المناطق _ أمل بهكلي
اوضح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف حكمي بأن شرطة محافظة صبيا تبلغت  بتاريخ 1439/1/18هـ عن تعرض شخصين من الجنسيه الباكستانيه لسلب مبلغ عشرة آلاف ريال وهواتفهم المحمولة تحت التهديد بسلاح ناري ( مسدس ) وسلاح أبيض (سكين) ولخطورة البلاغ وما أقدم عليه الجناة  فقد تم اتخاذ الإجراءات البحثية الميدانية من قبل شرطة المحافظة  وبفضل الله وتوفيقه تمكنت من الوصول للجناة والقبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص  أعمارهم ما بين ٢٢-٢٥ سنه وبعرضهم على المبلغين تعرفو عليهم  فتم إيقافهم وأٌحيلت اوراق قضيتهم لفرع النيابه العامه بالمنطقه .

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