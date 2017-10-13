 الأهلي يسلم العضوية الشرفية الماسية لرجل الأعمال عمار يوسف ناغي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأهلي يسلم العضوية الشرفية الماسية لرجل الأعمال عمار يوسف ناغي

الأهلي يسلم العضوية الشرفية الماسية لرجل الأعمال عمار يوسف ناغي
المناطق _ جدة
سلم أمين عام المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد، العضوية الشرفية الماسية لرجل الأعمال الأستاذ عمار يوسف ناغي.

وقد حضر تسليم العضوية نائب رئيس النادي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ وليد عبدالرزاق معاذ، وأمين الصندوق الأستاذ وضاح بخش، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول التسويق الأستاذ ماجد العوفي.

وباركت هيئة أعضاء الشرف انضمامه لهيئة أعضاء الشرف، متمنين أن يمثل دعامة قوية للهيئة مع بقية الأعضاء، ومشددين على أهمية التكاتف خلال المرحلة المقبلة، وأن يساهما في دعم الأهلي في كافة ألعابه ومناشطه لتحقيق آمال وتطلعات جماهير النادي الأهلي الوفية.

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