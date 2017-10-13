ردا على ما زعمته إحدى الصحف عن حدوث ربكة وفوضى كبيرة بإحدى مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف أن ما نشرته إحدى الصحف وزعمته عن حدوث ربكة وفوضى كبيرة ـ حسب تعبير مراسلها ــ بإحدى مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان (مكتب العارضة) كان هدفه الإثارة المفتعلة وتصوير الأمر بغير حقيقته ولاندري لمصلحة من!.

مضيفا أن ما حدث هو عطل محدود في أحد (المفاتيح) الكهربائية وتم إصلاحه خلال دقائق معدودة من قبل فرقة الصيانة ونرفق صورا للقارئ الكريم عن ذلك ليقارن بين حقيقة الأمر وعنوان الصحيفة .

وأشار عطيف أن إخلاء طلاب وطالبات المدارس إجراء احترازي معتاد يتم اللجوء إليه عند الحاجة وتم عمل العديد من التدريبات على هذا الأمر لجميع مدارس تعليم جازان ضمن برامج الأمن والسلامة ولكل حالة مقتضاها مؤكدا أن فرق الصيانة بتعليم جازان تواصل جهودها للتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في المدارس بما يستوجبه الأمر في حينه وما يتطلبه أيضا من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية كالدفاع المدني .