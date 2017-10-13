تفعيل اليوم العالمي للمسنين بمراكز الجبل والشاطىء والشامية بمدينة جازان

نفذت عددا من مراكز الرعاية الصحية بمدينة جازان عدة برامج بمناسبة تفعيل اليوم العالمي للمسنين 2017.

حيث قامت كل من مراكز الجبل والشاميه والشاطئ بتنظيم لقاء وأنشطة للزائرت والمراجعات من المترددات في العيادات المختلفة والفريق الصحي.

وتحدثت خلال المناسبة الدكتورة مواهب عثمان محمد و الدكتوره مدينه عن اهمية العناية بالمسنين وكبار السن ومرضى الزهايمر وضرورة الاهتمام بهم.

وقد عبر كبار السن عن خالص تقديرهم وشكره على تفعيل اليوم العالمي للمسنين والذي لقس استحسان الجميع وفِي ختام الفعاليات جرى توزيع وجبات صحية وهدايا تراثية لهن تقديرا لهن ولمشاركتهن في تفعيل هذا اليوم.