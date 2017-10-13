 بالصور..الدكتور السنيدي يدشن اليوم العالمي للصحة النفسية ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالصور..الدكتور السنيدي يدشن اليوم العالمي للصحة النفسية ببريدة

بالصور..الدكتور السنيدي يدشن اليوم العالمي للصحة النفسية ببريدة
المناطق _ عادل الزهراني

قام قسم علم النفس بكلية التربية في جامعة القصيم ، بتفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار إشراقة أمل ، حيث تم تدشين معرضين في مجمعي العثيم مول بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة ، ثم دشن معرض بريدة عميد الكلية الدكتور سامي السنيدي ، وعميد عمادة خدمة المجتمع الدكتور أحمد التركي، ووكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على الشؤون التعليمية الدكتور عبد الله الربيعان ، بينما دشن معرض عنيزة رئيس قسم علم النفس دكتور صالح الخلف ، والدكتور عبد الرحمن الواصل، وهدفت الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بمفهوم الصحة النفسية ، وإلقاء الضوء على بعض المشكلات والاضطرابات النفسية الأكثر انتشارًا في المجتمع ؛ فشملت ستة أركان وهي( الاكتئاب – الوسواس القهري – الضغوط النفسية – مواقع التواصل الاجتماعي – الكدر الزواجي – والعنف الأسري) وتناول كل ركن بتوضيح ماهيته ، وأسبابه، وأعراضه ، وطرق الوقاية منه من خلال صور متعددة ؛ منها ما كان في شكل مطويات وصور معبرة، ومجسمات، وفيديوهات، وعبارات للوقاية والإرشاد ، وأرقام للاستشارات النفسية المجانية، وقد لقت المعارض حضورًا كثيفًا من عامة الناس ، و استحسان الجميع .

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