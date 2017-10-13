“كينغزمان: غولدن سيركل” ممنوع في كمبوديا

منعت وزارة الثقافة والفنون الكمبودية عرض فيلم «كينغزمان: غولدن سيركل» الأميركي في دور السينما المحلية، وذلك لان أحد الشخصيات الشريرة في الفيلم يختبئ في معبد كمبودي. وكان من المقرر بدء عرض الفيلم، الذي يدور حول قصة خيالية لوكالة استخبارات بريطانية تتعاون مع نظيرتها الأميركية لتعقب تاجر مخدرات في كمبوديا، الأسبوع الماضي في دور السينما المحلية. وتدور كثير من مشاهد الشخصية الشريرة في الفيلم، التي تلعبها الممثلة جوليان مور في معبد واقع بقلب الادغال الكمبودية. وأرجعت وزارة الثقافة قرارها إلى تشابه المعبد الذي يظهر في الفيلم مع معبد تا بروم، الذي يوجد في مجمع معابد انجكور وات الشهير.