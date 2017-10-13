شاهد.. لحظة مقتل كاهن كنيسة في مصر بـ “ساطور”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس، مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأخيرة في حياة كاهن عزبة جرجس ببني سويف ، الذي لقى مصرعه في منطقة المرج ، في مصر .

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة لحظات مطاردة الجاني للكاهن في إحدى شوارع منطقة المرج، ومحاولات الكاهن والمارة الفرار من الجاني، الذي كان يحمل سلاحًا أبيض.

وبدت المنطقة التي شهدت الجريمة هادئة حتى ظهر كاهن يرتدي ملابس سوداء، يفر إلى داخل أحد المخازن بالمنطقة، فيما يطارده شخص يرتدي جلبابًا، ويحمل سلاحًا أبيض.

وبدأ الجاني، وفقا للفيديو، يوجه طعنات متتالية للكاهن عندما حاصره داخل إحدى المخازن، فيما سادت حالة من الرعب بين المارة الذين فروا في جميع الاتجاهات.

وفي مقطع الفيديو، بدا الجاني مصرًا على توجيه الطعنات للكاهن، ثم غادر المخزن مسرعًا إلى الشارع، فيما تجنب المارة المذعورين اعتراضه.