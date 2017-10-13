أمام كلية بنات حائل .. تنفيذ حكم “60 جلدة ” على مُبتز طالبات !

قالت صحيفة محلية أن الأجهزة الأمنية نفذت حكم جلد شاب أمام كلية بنات، ولكن هذه المرة في حائل أمس الأول (الأربعاء) تنفيذاً لحكم شرعي من محكمة حائل قضى بجلد شاب ثلاثيني 60 جلدة وتغريمه (10) آلاف ريال في الساحة الخارجية لجامعة حائل بعد ثبوت تُهم ابتزازه فتيات عن طريق الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن هذه الحادثة ليست الأولى؛ إذ سبق ونفذ حكم مماثل أمام كلية في الطائف قبل نحو 5 أعوام، وذلك بهدف ردع مثل هذه التصرفات والحد منها ومعاقبة من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال المخلة بالآداب.