 القبض على عشريني مخمور يفتش العمالة ويسلبهم بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على عشريني مخمور يفتش العمالة ويسلبهم بالدمام

القبض على عشريني مخمور يفتش العمالة ويسلبهم بالدمام
المناطق_الدمام

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية من القبض على عشريني مخمور يقوم بتفتيش العمالة وسلبهم بمدينة الدمام.

وفي التفاصيل فإن مواطناً اشتبه به وأبلغ على الفور الجهات الأمنية بالموقف.

وقد أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الحادية عشره من يوم أمس الخميس ٢٢-١-١٤٣٩ه تبلغت شرطة مدينة الدمام من احد المواطنين عن اشتباهه بأحد الأشخاص يقوم باستيقاف العمالة وتفتيشهم بحي الخليج بالدمام.

وعلى الفور تم توجيه دورية امن للموقع المشار إليه وتمكنت من القبض على المشتبه به وبالتحقق من وضعه تبين انه مواطن عشريني ووجد بحالة غير طبيعيه.

وقد عثر بحوزته على قارورة يشتبه أنها مادة مسكرة ومن خلال الإجراءات الاوليه تبين تورطه بارتكاب ٦ عمليات سلب للعمالة فتم إيقافه وإحالة أوراق قضيته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

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