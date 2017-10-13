بالفيديو.. شجار عنيف بين شاب وصديقته ينتهي بمأساة

انتهى جدال حاد بين شاب وصديقته في سيبيريا، بحادث مؤلم تسبب في موت الصديق.

وحاول الشاب فيتالي دوديت البالغ من العمر 19 عامًا، القفز من نافذة بالطباق السابع، قبل أن يتراجع عن قراراه أن وتحاول صديقته إنقاذه.

ويُظهر مقطع فيديو مروع، الشاب وهو متشبث بأطراف أصابعه بالنافذة، وصديقته تحاول إنقاذه.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قال شهود عيان إن دوديت كان يجلس على النافذة بينما كان يتشاجر مع صديقته، ثم استدار وخفض نفسه وهو متمسك بحافة المبنى العالي، معتقدًا أنه يستطيع سحب نفسه إلى الأعلى مرة أخرى.

وحاول الشاب مرارًا وتكرارًا التسلق والعودة إلى الشقة مرة أخرى بصعوبة متزايدة ، ولم تدرك صديقته في البداية أنه كان معلقًا من أطراف أصابعه، وعندما رأت المشهد المرعب حاولت مساعدته، لكن كان الأوان قد فات ، وبعد دقيقتين ونصف من المحاولة سقط الرجل لحتفه.