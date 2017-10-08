 تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «9» مناطق سعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «9» مناطق سعودية

تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «9» مناطق سعودية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الحدود الشمالية ، الجوف ،القصيم ، الشرقية ، نجران ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، الرياض ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .

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