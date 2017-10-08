 31 قتيلاً ومئات المفقودين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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31 قتيلاً ومئات المفقودين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

31 قتيلاً ومئات المفقودين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا
المناطق_رويترز

بدأ رجال الإطفاء في الولايات المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي السيطرة على حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وفقد المئات في ظل الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي في قلب منطقة صناعة النبيذ بالولاية.

وتعد محصلة القتلى أكبر خسارة بشرية جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ 84 عاما. ومع احتراق 3500 منزل ومبنى تجاري أصبحت ما تعرف بحرائق نورث باي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ الولاية.

وأتت الحرائق المستعرة على أكثر من 190 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك محولة أحياء كاملة في مدينة سانتا روزا إلى رماد وأطلال، ومازال السبب الرسمي للكارثة قيد التحقيق غير أن مسؤولين يقولون إن خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية مساء الأحد ربما تكون السبب في الحرائق.

ولم تهب رياح قوية ليل الأربعاء أو في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس مثلما توقعت الأرصاد وهو ما أعطى أطقم الإطفاء فرصة للشروع في إقامة خطوط احتواء حول محيط بعض الحرائق.

وقال مسؤولون إن من المتوقع عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت قريب ربما ليل الجمعة بينما تسابق قوة مكونة من ثمانية آلاف رجل إطفاء في شمال كاليفورنيا الزمن لتعزيز الخطوط العازلة وتوسيع نطاقها قبل حلول ذلك التوقيت.

وأبلغ كين بيملوت مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا الصحفيين في ساكرامنتو عاصمة الولاية إنه على الرغم من التقدم فإن أطقم مكافحة الحرائق مازالت بعيدة عن الانتهاء من إنجاز المهمة، وأضاف مارك جيلاردوتشي مدير إدارة الطوارئ في الولاية “لسنا حتى بصدد الخروج من هذا الوضع الطارئ”.

وحذرت السلطات من أن محصلة القتلى من الحرائق التي يزيد عددها عن 20 حريقا وتجتاح ثمانية مقاطعات لليوم الرابع على التوالي قد تزداد في الوقت الذي اعتبر فيه ما يزيد على أربعة آلاف شخص في مقاطعة سونوما في عداد المفقودين.

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