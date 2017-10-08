 رئيس الفلبين يهدد بـ”إجراء مجنون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس الفلبين يهدد بـ”إجراء مجنون”

رئيس الفلبين يهدد بـ”إجراء مجنون”
المناطق_وكالات

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بطرد سفراء جميع دول الاتحاد الأوروبي في بلاده، ردا على انتقادات طالت حملة حكومته ضد المخدرات.
وقال الرئيس المثير للجدل: “هل تعتقدون أننا حفنة من البلهاء هنا؟ سفراء هذه الدول يتعلمون الدرس الآن. لأنه بإمكاننا قطع العلاقات الدبلوماسية غدا، أن ترحلوا من بلدي خلال 24 ساعة، جميعكم”.وهاجم دوتيرتي أيضا مسؤولين أوروبيين هددوا باستبعاد الفلبين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حال استمرار الحملة الدامية لمكافحة المخدارات وفقا لموقع سكاي نيوز.

وقال غاضبا: “افعلوا هذا يا أغبياء. افعلوا هذا فورا”.

وقتل الآلاف على يد قوات الأمن في إطار حملة الحكومة على المخدرات، منذ تولي دوتيرتي الرئاسة قبل 15 شهرا، وعلت أصوات مطالبة بتصنيف هذه الأعمال كـ”جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

ويرفض الرئيس الفلبيني (72 عاما) أي انتقادات لخططه، علما أنه توعد – أثناء حملته الانتخابية – بقتل 100 ألف شخص خلالها.

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