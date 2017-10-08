 بالفيديو : طبيب يحمل معدة بشرية ضخمة ويكشف سر نمو حجمها بهذا الشكل! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو : طبيب يحمل معدة بشرية ضخمة ويكشف سر نمو حجمها بهذا الشكل!

بالفيديو : طبيب يحمل معدة بشرية ضخمة ويكشف سر نمو حجمها بهذا الشكل!
المناطق_وكالات

تناقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطبيب يحذّر من خطورة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية وأثرها على المعدة.

وظهر الطبيب في زي العمليات، وكان لا يزال يرتدي القفاز الطبي في يديه، بينما كان يمسك بمعدة ضخمة، قائلًا: “كما تشاهدون هذه المعدة كبيرة جدًّا، وسبب وصول المعدة إلى هذا الحجم هو المشروبات الغازية والوجبات السريعة، وأنصح الجميع بعدم استخدامها”.

وتؤثر الوجبات السريعة فضلًا عن المشروبات الغازية بصور سلبية عدة على صحة الإنسان، منها إصابته بالسمنة والسكري وأمراض الدم والأنيميا، فضلًا عن الأرق وسوء الهضم وغيرها.

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