 للنساء .. وظائف إدارية وفنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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للنساء .. وظائف إدارية وفنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

للنساء .. وظائف إدارية وفنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن وظائف إدارية وفنية (للنساء) في المدن التالية: (محايل عسير، الزلفي، الأفلاج، بيشة، جازان) والمطلوب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أمينة صندوق (المرتبة 41 – عدد وظيفتين في الزلفي وبيشة)
– محاسب مساعد (المرتبة 41 – عدد 3 وظائف في محايل عسير والزلفي وبيشة)
– أمينة مستودع (المرتبة 41 – عدد 5 وظائف في محايل عسير والزلفي والأفلاج وبيشة وجازان)
– سكرتيرة (المرتبة 41 – عدد 4 وظائف في محايل عسير والزلفي والأفلاج وبيشة)
– فنية أجهزة حاسب أو شبكة (المرتبة 41 – عدد وظيفتين في محايل عسير والأفلاج)

وأوضحت أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع المؤسسة من الأحد القادم 1439/1/25هـ حتى الخميس الموافق 1439/1/29هـ.

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