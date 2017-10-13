 شاهد.. تحذيرات من عصابة تقودها امرأة تخطف الأطفال من المنازل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. تحذيرات من عصابة تقودها امرأة تخطف الأطفال من المنازل

شاهد.. تحذيرات من عصابة تقودها امرأة تخطف الأطفال من المنازل
المناطق - الرياض

دعا مواطن عبر مقطع صوتي، الآباء والأمهات، إلى أخذ الحذر والحيطة، أثناء لعب أطفالهم في “حوش” المنزل، بعد واقعة حدثت له مع أولاده.

وقال المواطن في المقطع الصوتي الذي أرفقه بمقطع آخر مصور من كاميرا مراقبة من أمام المنزل، إن امرأة حاولت التلصص أمام باب المنزل، وحينما شعرت زوجته بالأمر صرخت، لتهرب بعدها هذه المرأة التي لم يتم الكشف عنها.

وبالعودة إلى كاميرا المراقبة، تبين أن المرأة التي تسعى حسب قوله إلى خطف الأطفال الصغار كانت تنتظرها سيارة أمام المنزل، هربت مسرعة تجاهها، لتركبها وتذهب بعيدا عن المنزل، لتترك خلفها ذعرا لدى أصحاب المنزل والمنازل المجاورة.

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