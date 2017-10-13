 “التعليم” تبدأ في تهيئة مواقف خاصة لمدارس البنات تنفيذا للأمر السامي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“التعليم” تبدأ في تهيئة مواقف خاصة لمدارس البنات تنفيذا للأمر السامي

“التعليم” تبدأ في تهيئة مواقف خاصة لمدارس البنات تنفيذا للأمر السامي
المناطق - الرياض

بدأت وزارة التعليم في تهيئة جميع القطاعات النسائية، من مدارس، ومباني إدارية، وإدارات مشتركة، في توفير مواقف سيارات لمنسوبات وزائرات تلك المقار.

ووجهت الوزارة في تعميم داخلي بضرورة إجراء مسح للمواقع المستهدفة، ودراسة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، والمدد الزمنية اللازمة للتنفيذ، والرفع بها عاجلا لاعتمادها ومن ثم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقا للامر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، الذي يبدأ تطبيقه فعليا في العاشر من شوال المقبل.

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