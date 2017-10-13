 زلزال قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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زلزال قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية

زلزال قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

رصد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، زلزالا بقوة 2.9 درجة، قبل فجر الجمعة، قرب موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية جرى به في سبتمبر الماضي أكبر اختبار لبيونغيانغ حتى الآن.

وقع الزلزال على عمق نحو خمسة كيلومترات، وتم تحديد مركزه شمال موقع اختبار “بونغي ري”، وفقا للمعهد، الذي قال إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت الهزة طبيعية أو وراءها نشاط بشري.

إلا أن وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية قالت على موقعها على الإنترنت إن “التحليلات حددت أنه زلزال طبيعي. نعتقد أنه لم يتسبب بأي ضرر”.

وياتي ذلك في وقت يخشى المجتمع الدولي من قيام بيونغيانغ بتجربة نووية جديدة، وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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