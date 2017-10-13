مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مطار عدن عربتي قولف لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, عربتي قولف لمطار عدن الدولي لكي تسهم في تسهيل نقل المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المطار .

وقد تسلّمها نائب مدير مطار عدن عبد الرقيب العُمري القائم بـأعمال المدير العام، الذي قدم شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده الإنسانية الكبيرة في مختلف المجالات الإنسانية لخدمة الشعب اليمني.

وقال: إن وصول سيارات الجولف المقدمة اليوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعد إضافة نوعية كان يفتقدها المطار خلال الفترة الماضية وستسهم في تسهيل حركة وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من صالة المطار إلى سلم الطائرة، مبينًا أن هذه العربات ضمن مشروعات واهتمامات المركز بتقديم الاحتياجات التي يتطلب توفيرها للمطار.