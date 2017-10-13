إمام وخطيب المسجد النبوي : إفشاء السلام إظهار للأمن وزيادة في الود والمحبة بين الخلق

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبته اليوم عن أسماء الله الحسنى وخص منها اسم السلام

وبين معناه مفصلا في دلالاته

‏مؤكدا أن الإسلام دين السلام ومستدلا على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد هذا المعنى

‏وقد وضح أن السلاح يقتضي الأمن والأمان والسلامة مستشهدا على ذلك بالمعاني اللغوية ‏الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم

‏كما بين أن إفشاء السلام هو إظهار للأمن وزيادة في الود والمحبة بين الخلق

وأن دين الإسلام شامل لتعليم الحياة وصالح لكل زمان ومكان

وفي خطبته الثانية ‏أكد فضيلته على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته وأنها من أشرف العلوم وبها تنال محبة الله وتعظيمه خشيته وكل ما قوي علم العبد بذلك عظم ‏إيمانه وأزداد توكله عليه ولزوم أمره واجتناب نهيه

‏وختم خطبته بالدعاء أن ينصر الله الإسلام ويعز المسلمين وأن يحفظ حدودنا وينصر جنودنا ويوفق قائدنا