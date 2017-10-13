ألمانيا: انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من اليونسكو يبعث برسالة خاطئة

أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لعزم الولايات المتحدة وإسرائيل الخروج من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: “نرى أن هذه الخطط تبعث برسالة خاطئة”.

وذكر المتحدث أن اليونسكو تعمل من أجل السلام والتفاهم حتى في أوقات الأزمات، مضيفاً أنه من المهم للغاية لذلك أن تتمتع المنظمة بكفاءة عالية وموثوقية.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا أمس الخميس بصورة مفاجئة انسحابهما من اليونسكو، متهمين المنظمة بالتحيز ضد إسرائيل عقب قبول عضوية فلسطين وسلسلة أخرى من القرارات.