روسيا: صفقة صواريخ “إس 400” مع أنقرة لا تتضمن نقل تكنولوجيا تصنيعها لتركيا

كشف مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري فلاديمير كوجين، عن أن صفقة صواريخ “إس400” المبرمة مع أنقرة لم تشمل نقل تكنولوجيا صناعة هذه الصواريخ إلى الجانب التركي.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال كوجين: “نعمل في الوقت الراهن على تنفيذ بنود العقد المبرم مع أنقرة، وكل ما يتعلق بتسليم التكنولوجيا والتصميم والإنتاج، يتطلب مفاوضات خاصة بين الجانبين”، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.

وعلى صعيد موعد تسليم روسيا الصواريخ المشار إليها لتركيا، أكد كوجين التزام الجانب الروسي بتزويد الصين بهذه الصواريخ أولاً، حيث أن الصين سبقت في التعاقد مع موسكو عليها، مشدداً على أهمية الحفاظ على “الطابور”.

وبشأن احتمال تسليم أنقرة تكنولوجيا “إس400″، جدد كوجين التأكيد على أن الصفقة تقتصر فقط على تزويد تركيا بالصواريخ، وأن أنقرة قد سلمت الجانب الروسي دفعة أولى على الحساب في إطار الصفقة، والعمل جار على إتمامها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن مؤخراً استعداد بلاده للتخلي عن الصواريخ الروسية إذا ما رفضت موسكو الإفصاح عن تكنولوجياتها وإطلاق إنتاجها المشترك في تركيا، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً قد أشار إلى “إمكانية اتخاذ موسكو وأنقرة الخطوات الثنائية اللازمة لتصنيع هذه الصواريخ” في تركيا.