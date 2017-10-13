مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة “بالعلم نعمرها” للطلاب السوريين في مخيم الزعتري

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثانية من مبادرة “بالعلم نعمرها” ، الهادفة لتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على الطلاب السوريين في مخيم الزعتري بالأردن .

ويهدف المركز في أول محطات المبادرة في موسمها الثاني إلى تغطية جميع الطلاب السوريين في مخيم الزعتري بمختلف المراحل العمرية، الذين يقارب عددهم (18) ألف طالب وطالبة بالحقائب المدرسية، التي تحتوي على مواد قرطاسية متنوعة من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية وغيرها .

ويأتي إطلاق المبادرة استمرارًا للبرامج الإغاثية والإنسانية، التي يقدمها المركز للاجئين السوريين في دول الجوار والنازحين في الداخل السوري بالشكل الذي يعكس حرص المملكة في مد يد العون للمستضعفين في شتى أصقاع الأرض .

يذكر أن هذا التوزيع سيشمل الطلاب السوريين اللاجئين في دول الجوار السوري بالأردن وتركيا ولبنان والنازحين بالداخل السوري .