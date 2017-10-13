 الناتو: أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون “عواقبه كارثية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الناتو: أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون “عواقبه كارثية”

الناتو: أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون “عواقبه كارثية”
المناطق - وكالات

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة، من أن أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون “عواقبه كارثية”، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مقر الحلف في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ رداً على سؤال حول الخطاب الحربي الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص أزمة كوريا الشمالية، “أن استخدام القوة العسكرية ستكون له عواقب كارثية، أعتقد أن لا أحد يريد فعلياً ذلك”.

وأضاف: “الولايات المتحدة لها الحق في الدفاع عن نفسها والدفاع عن حلفائها، لكن في الوقت نفسه أنا متأكد تماماً من أن لا أحد يريد حلاً عسكرياً”.

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