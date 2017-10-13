 مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية كبيرة الأسبوع المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية كبيرة الأسبوع المقبل ادارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأمير سطام تطور أداء وحداتها بالجامعة لافروف لـ ظريف : روسيا ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني الناتو: أي تدخل عسكري في كوريا الشمالية ستكون “عواقبه كارثية” مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق المرحلة الثانية من مبادرة “بالعلم نعمرها” للطلاب السوريين في مخيم الزعتري الشيخ المعيقلي في خطبته: التربية والتعليمَ من أهمِّ ركائزِ بناءِ الأممِ وللقدوة الحسنة آثار جليلة في نفوس المتعلمين روسيا: صفقة صواريخ “إس 400” مع أنقرة لا تتضمن نقل تكنولوجيا تصنيعها لتركيا ألمانيا: انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من اليونسكو يبعث برسالة خاطئة ترامب يعلن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران إمام وخطيب المسجد النبوي : إفشاء السلام إظهار للأمن وزيادة في الود والمحبة بين الخلق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مطار عدن عربتي قولف لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة زلزال قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية

مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية كبيرة الأسبوع المقبل

مناورات بحرية أمريكية كورية جنوبية كبيرة الأسبوع المقبل
المناطق - وكالات

تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل مناورات بحرية كبيرة حسبما أعلنت البحرية الأمريكية
وكثفت الولايات المتحدة من تمارينها العسكرية مع كوريا الجنوبية واليابان، أقرب حلفائها الإقليميين في المنطقة بعد التجارب الصاروخية الاخيرة لكوريا الشمالية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسلت الولايات المتحدة قاذفتين أسرع من الصوت فوق أجواء شبه الجزيرة الكورية، قامتا بأول مناورات ليلية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وتصاعد التوتر بشأن برنامجي كوريا الشمالية في الاشهر القليلة الماضية بعد اطلاق بيونغ يانغ صواريخ واجرائها تجربة نووية سادسة هي الأقوى لها، في تحد لمجموعة من العقوبات الدولية.
وأعلن الاسطول السابع الأمريكي في بيان، أن حاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريغن” ومدمرتين أمريكيتين ستشارك في المناورات الى جانب سفن البحرية الكورية الجنوبية.
والمناورات المقررة من 16 الى 26 أكتوبر (تشرين الأول) في بحر اليابان والبحر الأصفر، ستعزز “الاتصالات والعمل المشترك والشراكة”، بحسب البيان.
ومن المرجح أن تثير تلك المناورات غضب بيونغ يانغ التي سبق أن حذرت من أي مناورات مشتركة مرتقبة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: “إذا قام الأمريكيون والكوريون الجنوبيون بإشعال حرب نووية عدوانية ضدنا، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تسريع نهايتهم”.
ورصدت تحركات لمعدات عسكرية أمريكية في محيط شبه الجزيرة الكورية خلال الأيام القليلة الماضية.
ووصلت الغواصة النووية الأمريكية “يو إس إس ميشيغن” الجمعة إلى مرفأ بوسان بجنوب كوريا الجنوبية بحسب وكالة الأنباء يونهاب، بعد بضعة أيام على زيارة لغواصة نووية أخرى هي “يو إس إس توسكون” استمرت 5 أيام.
وتأتي التدريبات بعد 17 يوماً على تنفيذ 4 مقاتلات شبح أمريكية “إف – 35 بي”، وطائرتين حربيتين “بي – 1 بي” طلعات فوق شبه الجزيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>