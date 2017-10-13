 تعليم الطائف يودع 18 مليون بحسابات الطلاب والطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف يودع 18 مليون بحسابات الطلاب والطالبات

تعليم الطائف يودع 18 مليون بحسابات الطلاب والطالبات
المناطق - الطائف

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة خدمات الطلاب، ما يزيد عن 18 مليون ريال في الحسابات البنكية للطلاب والطالبات.
أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، مشيرا أنها تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمة وأنواعها كافة ” دار التوحيد، وتحفيظ القرآن ، وتربية خاصة ، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين ” “بنين وبنات” لأشهر شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة من العام الدراسي الماضي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ ، الذين يزيد عددهم عن “12500” طالب وطالبة، وذلك باستخدام نظام التحويلات السريعة لجميع أنواع المكافآت والإعانات.
وأهاب الخديدي أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأهمية مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ، مشددا على ضرورة مراجعة وحدة الصرف بإدارة الشؤون المالية للطلاب والطالبات الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية .

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