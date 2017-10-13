المخلافي: إذا ثبت دعم مندوب اليمن لمرشّح قطر سيُعزل فوراً

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، رداً على ما أثير حول انحياز مندوب اليمن للمرشح القطري في انتخابات اليونسكو، إنه تم تكليف السفير اليمني في باريس لمراقبة الأمر، والتواصل مع الوفد المصري‪ .

وأكد المخلافي في بيان له أن المندوب أحمد الصياد منقطع عن وزارته ويتبع وزارة التربية والتعليم وليس الخارجية، وأنه ينفي دعمه للمرشح القطري، وشدد وزير الخارجية اليمني أنه رغم نفي الصياد طلب تحقيقاً وتقريراً مدققاً، وسيأخذ رأي مصر بعين الاعتبار فيما حدث‪.

وأوضح المخلافي أنه إذا ثبت دعم مندوب اليمن للمرشح القطري، سيُعزل فوراً، مشددا على أن “علاقة اليمن مع مصر وحرصنا على مصر التي وقفت مع اليمن، أهم من أي شخص يتصرف بدون مسوولية أو يسيء إلى هذه العلاقة”.