 مصر تتقدم بمذكرة رسمية الى اليونسكو لطلب التحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصر تتقدم بمذكرة رسمية الى اليونسكو لطلب التحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية

مصر تتقدم بمذكرة رسمية الى اليونسكو لطلب التحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن بعثة مصر الدائمة لدى اليونسكو تقدمت صباح اليوم الجمعة، بمذكرة رسمية إلى مدير عام اليونسكو إيرينا بوكوفا لطلب التحقق من صحة ما تم رصده من خروقات شابت عملية انتخاب مدير عامة المنظمة الجديد، والتي بدأت جولتها الأولى يوم الإثنين الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية في بيان له أن وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح الجمعة مع مدير عام اليونسكو، حيث قدم لها الشكر على الجهد التي بذلته في إدارة عمل المنظمة خلال فترة رئاستها وتعاونها الكامل والإيجابي خلال تلك الفترة، كما قام بنقل ما تم رصده بشأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية مطالباً بالتحقق من تلك الخروقات بشكل عاجل لتأثيرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية.

وأجري وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صباح الجمعة، وذلك قبل بدء انتخابات الإعادة بين مصر وفرنسا لاختيار المرشح الذي سينافس مع المرشح القطري على منصب مدير عام اليونسكو.

وذكر  المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزيري خارجية مصر وفرنسا أكدا خلال الاتصال على عمق وخصوصية العلاقات المصرية والفرنسية، واهمية الحفاظ على قوة الدفع التي تشهدها العلاقة في المرحلة الحالية. وقد أعرب كل من الوزيرين عن تمنياتهما للبلدين بالتوفيق والنجاح خلال العملية الانتخابية، وحرصهما على توثيق العلاقة بين البلدين بما يرقى لمستوى تطلعات الشعبين المصري والفرنسي وما يجمع بين البلدين من تاريخ طويل من التعاون والتنسيق والتضامن.

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