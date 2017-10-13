مدير الاستخبارات الأمريكية: إيران داعش آخر

وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي أي”، مايك بومبيو، إيران بأنها داعش آخر تحت حكم المرشد علي خامنئي وحرسه الثوري الخاص، وذلك قبيل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المرتقب مساء اليوم، استراتيجيته بشأن طهران، خصوصاً قراره حول الاتفاق النووي.

كما لفت بومبيو إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح الحرس الثوري يقوم بتحركات استفزازية كثيرة، ويسعى لتوسيع نفوذه في الشرق الأوسط من خلال ملء الفراغ الموجود.

وذكرت شبكة “أن بي سي نيوز” أن بومبيو قال في كلمة له الخميس، في جامعة تكساس، إن “إيران دولة بوليسية مجرمة”، مشيراً إلى أن “وزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري أدوات قمع بيد هذا النظام الثيوقراطي المستبد”.

وأكد مدير المخابرات المركزية الأميركية أن “الحرس الثوري يخضع للمرشد ويقود إمبراطورية مدمرة، تتوسع في نفوذها وقوتها في الشرق الأوسط”.

وقال بومبيو: “انظروا لأعمال القتل والخراب الناتجة عن تحركات إيران ومجاميعها بالوكالة في سوريا واليمن والعراق.. إن التهديد واضح.. إيران تسعى للتحول لقوة مهيمنة ومسيطرة على الشرق الأوسط”.

كذلك قارن بومبيو طهران بتنظيم داعش قائلاً إن “إيران أكبر داعم للإرهاب وإن نظامها نموذج من حكومة تحت حكم خامنئي وحرسه الخاص”.

وكشف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن الحرس الثوري حاول شن هجوم إرهابي في واشنطن، أدى إلى قتل جندي أميركي بعبوة ناسفة خلال عملية مرتبطة بإيران”.