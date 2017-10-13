 استثمار المعرفة  لطلبة وخريجي الدراسات العليا بجامعة تبوك بعد غد الاحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استثمار المعرفة  لطلبة وخريجي الدراسات العليا بجامعة تبوك بعد غد الاحد

استثمار المعرفة  لطلبة وخريجي الدراسات العليا بجامعة تبوك بعد غد الاحد
المناطق - تبوك - فايز السميري

برعاية معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ، يسر عمادة الدراسات العليا بجامعة تبوك دعوتكم للمشاركة والحضور في فعاليات الملتقى العلمي الأول بعنوان “استثمار المعرفة  لطلبة وخريجي الدراسات العليا بجامعة تبوك والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مسرح كلية الطب بمقر الجامعة ، وذلك يوم الأحد ، الموافق 25 /محرم/1439هـ  – 15 /أكتوبر/2017 م. في تمام الساعة 9:30صباحاً ، وحتى 12:30 مساءً .
ويعد هذا الحدث فرصة لتأسيس منظور شامل ومتعدد في مجال البحوث العلميّة، التي تفيد  الأكاديميين، والباحثين، والعاملين، والطلاب في مجال برامج (الدراسات العليا)
وتشمل التخصصات الآتية:
(الإدارة والتخطيط التربوي ، المناهج وطرق التدريس ، اللغة العربية وآدابها ، القياس والتقويم ،أصول التربية ، الحديث وعلومه ، علم النفس العيادي العملي ، الرياضيات).

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