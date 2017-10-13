الأمم المتحدة تعين المصري هاني مجالي عضواً في لجنة التحقيق حول الجرائم بسوريا

أعلن رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خواكين الكسندر مازا مارتيلي اليوم الجمعة عن تعيين المصري هاني مجالي عضواً جديداً في لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول الجرائم في سوريا.

وسينضم مجالي إلى البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو والأمريكية كارين كونينغ أبو زايد اللذين يشكلان جانباً من اللجنة التي تأسست في أغسطس (آب) من عام 2011 للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت في البلد العربي منذ مارس (آذار) من عام 2011.

وأبرزت الأمم المتحدة في بيان أن مجالي يحظى بخبرة 40 عاماً في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

وبجانب العمل في هيئات الأمم المتحدة مثل مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان، عمل مجالي مسؤولاً رفيعاً في منظمات حقوقية بارزة مثل (هيومان رايتس ووتش) ومنظمة (العفو الدولية).

وشارك في اللجنة خبراء آخرون قرروا ترك المنصب لدواع مختلفة مثل السويسرية كارلا ديل بونتي والتايلاندي فيتيت مونتاربورن.