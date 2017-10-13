مفتشي عمل الرياض يكتشفون مقراً سرياً أعده وافدون لصيانة الجوالات

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة شرطة منطقة الرياض، الضبط الإداري، قوة الضبط الميداني وبلدية العريجاء، خلال الأسبوع الماضي عدداً من الحملات التفتيشية في 4 مراكز للتسوق شرق وغرب وجنوب العاصمة، للتأكد من تطبيق القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة ومنها تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تم خلالها زيارة 115 محل.

أسفرت الحملات عن ضبط 57 مخالفة متنوعة بين المادتين 36 و 51 من نظام العمل، كما تم القبض على 3 وافدين وإحالتهم للجهة المختصة لانهاء اجراءات ترحيلهم، وتطبيق العقوبات والجزاءات اللازمة بحقهم حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح.

من جهة أخرى تمكنت فرق التفيش الميدانية التابعة لمكتب عمل الخرج بالتعاون مع الجهات الشريكة شرطة محافظة الخرج من اكتشاف مخبأ سري لصيانة وبيع الجولات تديره العمالة الوافدة بمحل كماليات بالمحافظة، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية بحق المنشأة والوافد.

وأوضحت مديرة قسم التفتيش بمكتب العمل/ أمل التميمي، أن هذه الحملات تأتي للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية التنظيمة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن المفتشات أثناء هذه الحملات يقدمن الإرشاد المهني للموظفات العاملات في المحلات، ويوضحن لهن جميع ما يتعلق بالحقوق والواجبات ويجبن على استفسارتهن.