 ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية تكشف عن شراء إيران “4” رؤوس نووية من الهند | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 23 محرّم 1439 هجريا, الموافق 13 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية تكشف عن شراء إيران “4” رؤوس نووية من الهند

ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية تكشف عن شراء إيران “4” رؤوس نووية من الهند
المناطق - يوسف المطيري

في خطوة اعتبرت اختراق لبيت النظام الإيراني، مكتب المرشد يعتقل “زهراء لاريجاني” ابنة رئيس السلطة القضائية في إيران “صادق لاريجاني”، بعد اتهامها بتزويد الاستخبارات البريطانية بمعلومات عن شراء إيران “4” رؤوس حربية نووية من الهند.
ونقل موقع “آمد نيوز”، إن “الجنرال “وحيد حقانيان”، مساعد الشؤون التنفيذية في مكتب مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، ورئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري “حسين طائب”، حقّقا مع “زهراء لاريجاني”، واعترفت أن والدها على علم بارتباطها بوزارة الخارجية البريطانية والقيام بمهمة التجسس.
واعترفت “زهراء لاريجاني” أن أغلب اللقاءات والاجتماعات التي كانت تجريها مع عناصر أمنية في السفارة البريطانية في العاصمة طهران كانت في مدينة “تبريز” الواقعة شمال شرق إيران، مضيفة أنها “زوّدت الاستخبارات البريطانية بمعلومات عن شراء إيران “4”” رؤوس حربية نووية من الهند”.
وحول هذه الواقعة قالت مصادر مقربة من المرشد الإيراني، إن خامنئي يعتزم الإطاحة برئيس السلطة القضائية “صادق لاريجاني”، بعدما أثبتت التحقيقات علمه بقيام ابنته “زهراء” بالتجسس لصالح وزارة الخارجية البريطانية.
وتعتبر السلطة القضائية في إيران السلطة  الثالثة التي تدير النظام الإيراني مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.

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